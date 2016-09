Fastighetsraketer ser ljust på framtiden

Fastighetssektorn har gått som tåget på Stockholmsbörsen i år och bolagen verkar fortsatta optimistiska inför framtiden. Det framgick av flera vd-presentationer under Stockholm Corporate Finance Fastighetsdags som gick av stapeln på måndagen.

Fastighetsbranschen har ordentligt med ånga i maskinen och sedan årsskiftet har Stockholmsbörsens fastighetsindex stigit med 19 procent inklusive utdelning. För de senaste 12-månaderna är samma siffra drygt 36 procent. ”Det går bra för fastighetsbranschen och det går även bra för Kungsleden. Det här året har verkligen kännetecknats av en stark hyresmarknad. Om vi blickar framåt ska vi bland annat realisera våra projekt och fortsätta ta tillvara på den starka transaktionsmarknaden och sälja av icke-strategiska fastigheter som vi har”, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden är för tillfället verksamma på 60 orter men har som mål att minska till 15 orter plus de tre storstadsregionerna. ”När vi är i mål med försäljningarna kommer vi hamna på ungefär 20-talet orter. Så det är väldigt många fastigheter på olika orter som ligger i den här säljportföljen”, säger Biljana Pehrsson.

Årets två riktiga fastighetsraketer på börsen är de bägge ”miljonprogramsbolagen” Victoria Park och D. Carnegie som är upp drygt 73 respektive 60 procent sedan klockorna ringde in 2016. ”Vi har gjort en massa transaktioner i sommar och är uppe i drygt en miljon kvadratmeter uthyrbar yta och har nästan 13.000 lägenheter. Fokus framöver är att fortsätta pumpa in pengar. Vi slutförde renoveringen av 117 lägenheter under det fjärde kvartalet 2015 och jag hoppas vi når omkring 300 under det nuvarande kvartalet. Sen är det väll ingen vild gissning att vi kommer fortsätta göra någon typ av förvärv”, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

D. Carnegie äger i sin tur drygt 16.300 lägenheter och vd Ulf Nilsson ser god potential i beståndet. ”Vårt sätt att åstadkomma en god avkastning är att renovera. Här finns det potential och när man renoverar kan man höja hyran. Vi bedömer att vi renoverar omkring 1.000 lägenheter i årstakt vilket resulterat i att hyran ökar avsevärt snabbare än de generella ökningarna på 2-3 procent”, säger han. Enligt Ulf Nilsson försöker bolaget även skapa värde genom att ta fram nya byggrätter på befintlig mark och säger att bolaget har omkring 400.000 kvadratmeter i detaljplaner. Han bedömer även att det går att bygga bostäder med en hyra på uppemot 2.000 kronor per kvadratmeter och år i de områden bolaget är aktivt.

”I Stockholmsförorter med goda kommunikationer är vi långt ifrån marknadshyror”, säger Ulf Nilsson. Av de åtta bolag som stod på scen under måndagsförmiddagen har både Magnolia och Amasten som ambition att byta från First North till Stockholmsbörsens huvudlista under 2017. Brinova, som är inriktat på samhällsfastigheter och bostäder i södra Sverige, planerar i sin tur att göra entré på First North i slutet av september. ”Noteringen är viktigt steg för bolaget och det ökar både vår synlighet och ger bättre möjlighet till kapitalanskaffning. Vi är en expansiv fastighetsaktör som har för avsikt att skapa tillväxt inom bostäder och samhällsfastigheter”, säger Per Johansson, vd för Brinova.