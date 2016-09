Räntor och valutor: Små rörelser efter ljummen rapport

Även den genomsnittliga arbetstiden sjönk i augusti, till 34,3 timmar per vecka, från 34,4 timmar per vecka i juli.

Orderingången till den amerikanska industrin steg 1,9 procent i juli, någorlunda i linje med en väntad uppgång med 2,0 procent.

Europeisk statistik under förmiddagen visade att italiensk BNP var oförändrad under andra kvartalet, jämfört med kvartalet före, vilket enligt analytiker visade att den ekonomiska återhämtningen i landet är alltför beroende av hushållen. Hushållens konsumtion sjönk under kvartalet och ingen annan kategori lyckades ersätta hushållen som tillväxtmotor.