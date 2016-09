Breda uppgångar i New York

Börserna i New York handlades högre efter att jobbstatistiken rapporterats in under förväntningarna och lägre än julisiffran. Aktiviteten var dock låg då långhelg väntar i USA.

Dow Jones Industrials, S&P 500 och Nasdaq avslutade alla dagen 0,4 procent högre till nivåerna 18.492, 2.180 respektive 5.250. Omsättningen på NYSE var nära 21 procent under 20-dagarssnittet, medan omsättningen på Nasdaq var nästan 6 procent under 20-dagarssnittet. På måndag firar USA labor day och aktiemarknaderna håller stängt. Efter sysselsättningsstatistiken anses sannolikheten för en räntehöjning från Fed redan i september ha minskat. Råoljepriset steg omkring 3 procent efter en vecka med stora nedgångar. Energisektorn var en av de starkaste i S&P 500-indexet, där samtliga sektorer avslutade dagen på plus. Allra starkast gick leverantörer av el, vatten och gas, där samtliga 28 bolag i sektorn ökade. Bland oljebolagen stack Chesapeake och Anadarko Petroleum ut med uppgångar på 5,5 procent. Apple steg 0,9 procent. Den 7 september ska Apple hålla ett event, där den allmänna förväntningen är att nästa Iphone ska presenteras. På torsdagen rapporterades att Samsung har problem med batterier som självantänder, vilket kanske kan öka intresset för Apple. Läkemedelsbolaget Mylan har stött på nya problem, då de anklagas för att under 20 års tid ha rapporterat försäljning i fel kategori och på så sätt fått för mycket betalt från sjukvårdssystemet. Mylan sjönk 4,7 procent. Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation var 3 punkter högre till 1,6 procent.