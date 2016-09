Veckans aktie: Lita på Altor i kundtjänsten

Nu känns målet mer avlägset. Under första halvåret 2016 har försäljningen packat ihop och raserat lönsamheten. Organiskt föll omsättningen med 8,6 procent, medan rörelsemarginalen sjönk ihop till lägsta nivån på flera år när den landade på 2,1 procent i andra kvartalet.

Raset påminner om att Transcoms kostnader är betydligt mindre rörliga än vad kundernas volymer kan vara. Börsreaktionen har inte låtit vänta på sig. Aktien har backat 28 procent sedan årsskiftet och handlas för närvarande under nivån där den nuvarande huvudägaren Altor köpte in sig.

Det är betydligt mer ovanligt att riskkapitalaktörer köper in sig i ett befintligt börsbolag och fortsätter att driva det i en noterad miljö. Altor är undantaget och har förutom Transcom köpt in sig i Oslonoterade seismikbolaget Spectrum och i Skandiabanken.

Innan det kan bli aktuellt måste Transcom komma ur sin svacka. Enligt vd:n ska det bli betydligt bättre under andra halvåret när bolaget har anpassat sig till volymtappet och sålt ledig kapacitet till nya kunder. Samtidigt får kostnadsbesparingar full effekt från sista kvartalet.

Franska Teleperformance samt amerikanska Convergys och Teletech har de senaste fem åren aldrig redovisat en rörelsemaringal under 7 procent. Amerikanska Sykes Enterprises framstår somen lågpresterare i det sällskapet, men bolaget har inte varit under 4 procenti rörelsemaringal de senaste fem åren.Det är högre än vad Transcom har presterat något räkenskapsår under den perioden.

Över tid kommer Transcoms lönsamhet att fortsätta förbättras och aktien är relativt billig. Konkurrenterna handlas till p/e-tal på mellan 13,8 till 16,9 på nästa års vinst.