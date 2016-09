Skräcken lamslog delar av New York

Smällen var så kraftig att containern flög från högra sidan av vägen ett tiotal meter till trottoaren på vänster sida. Men den landade utan att träffa någon eller något. Fönstren krossades på två av höghusen som också evakuerades. New York-polisen och FBI-agenter specialiserade på terrorism stängde snabbt av området och ännu på söndag förmiddag fick de boende i området varken lämna eller ta sig till sina hem.

”Skadorna är allvarliga men ingen har livshotande skador. Vi har inga bevis för att det skulle vara en terroristattack men undersöker detta mycket noga. Vi har heller inga specifika hot mot New York just nu från någon terroristorganisation. Men jag vill betona att det ser ut att ha varit en avsiktlig handling”, sa New Yorks borgmästare Bill de Blasio.

Delar av FBI:s antiterrororganisation är lokaliserade just i Chelsea där också Google har sitt huvudkontor för östra delen av USA.