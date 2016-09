Skatt för vägslitage får vänta

Miljöpartiet har länge drivit på för en ny flygskatt och en skatt på tung lastbilstrafik. Skatterna väntas tillsammans dra in cirka 7–8 miljarder kronor per år till statskassan. Men det är tveksamt om skatterna kommer att införas under den nuvarande mandatperioden.

S och MP är visserligen överens om att vägslitageskatten ska införas, men det tar tid och just nu finns stora frågetecken om det går att hinna med före valet 2018.