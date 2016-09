Fokus på det mest privata

Det är ”Tuesday morning live” på Karolinska sjukhuset, som Peter Wiklund, pionjär inom robotkirurgi kallar det. Operationen kan ses över hela världen via nätet – i direktsändning.

”Vi hade 3.800 tittare från 85 olika länder under ett dygn vid det första tillfället. Vi vill göra det här ännu större och nå 10.000 tittare”, säger han.

Tittarna kan under pågående operation ställa frågor till kirurgen via Twitter eller Yammer, som denne kan välja att svara på löpande eller i efterhand.

Rent tekniskt är det ingen äkta robot, utan en avancerad dator som håller i instrument som i sin tur styrs av kirurgen.

Men när det handlar om att, som Peter Wiklund uttrycker det: ”sy i en bit smör” förenklar tekniken ingreppet, inte minst som det går att zooma in och få tio gångers förstoring på det kirurgen ser genom kameran.

Om tisdagssändningarna är ett slags Premier League har man det senaste året även hållit tre ”OS-sändningar” med robotkirurgi. Nästa gång är i november då en tv-studio byggs upp och de absolut bästa kirurgerna inom området bjuds in för att diskutera och svara på frågor under en direktsänd operation. Sändningarna alternerar mellan Karolinska och sjukhus i New York och Bryssel.