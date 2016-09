"Det bästa är att vi blivit så tajta"

”När vi ska ha möte klockan tio och de kommer klockan tre med ursäkten ’Madam, we know the time but we don’t have the watches’, bränner det ju till lite i huvudet när man kommer från en svensk arbetskultur. Då gäller det att hålla sig lugn och inte lägga energi på fel saker”, säger Pernilla Stålhane.

Under året i Uganda har bolaget utvecklats i rätt riktning. Men planen att åka hem efter ett år har fått förlängas med åtminstone ett år till, eftersom det inte går att lämna bolaget i den fas det är i nu. Och även om barnen knorrat lite över att bo kvar i Uganda, ser familjen också många fördelar med att stanna ett år till.