Fortsatt högtryck i bilhallarna

Även den totala lastbilsregistreringen gick starkt och noterade sin överlägset bästa augustimånad någonsin.

”Lätta lastbilar ökade med 48 procent och tunga lastbilar ökade med 13 procent. Förklaringen till de ökade lastbilsregistreringarna ligger i en stark konjunktur med ökade bostads- och infrastrukturinvesteringar som medför ett ökat transportbehov”, säger Bertil Moldén.

Totalt registereades 27.316 nya personbilar under augusti och under årets första åtta månader registrerades 9,2 procent fler personbilar än under samma period i fjol. Det totala antalet lastbilsregistreringar ökade med 44 procent i augusti till 5.678 stycken. Hittills i år har antalet lastbilsregistreringar ökat med 18,8 procent.

De populäraste bilarna i augusti

Märke Modell Antal 1. Volkswagen Golf 1.557 2. Volkswagen Passat 1.031 3. Volkswagen UP! 869 4. Volvo V70II/V90N 809 5. Volkswagen Polo 763 6. Volvo XC60 630 7. Volvo S/V60 620 8. KIA CEE´D 619 9. BMW 5-Serie 574 10. Audi A4 529

Källa: BIL Sweden.