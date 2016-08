Nettoförsäljningen sjönk 0,4 procent till 1,69 miljarder dollar. Detta gav en nettoförlust på 81 miljoner dollar, 26 cent per aktie. Under samma kvartal i fjol gjorde Campbell Soup en nettovinst på 17 miljoner dollar, 5 cent per aktie.

Bolaget höjer samtidigt kvartalsutdelningen till 35 cent per aktie, mot tidigare 31,2 cent per aktie.