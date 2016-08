Så mycket är budgivaren värd

Andelen bud per budgivning är en bra temperaturmätare på bostadsmarknaden och nu verkar högtrycket avta. Enligt nya siffror från bostadssajten Booli och Erik Olsson Fastighetsförmedling lades det i genomsnitt två bud färre per budgivning i Stockholm och Göteborg under augusti månad jämfört med motsvarande period förra året.