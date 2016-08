De testar självkörande bilar i hemlig stadsmiljö

Asta Zero invigdes den 21 augusti 2014.

Zero anspelar på den svenska nollvisionen om att ingen ska dödas i trafiken.

Det är mycket hemlighetsmakeri om vad som sker bakom grindarna. Där finns ett helt landskap av vägar och gator.

Utvecklingen inom fordonsindustrin går mot alltmer avancerade system som hjälper föraren att undvika krock – i förlängningen handlar det om helt automatisk körning.

Asta Zero fokuserar på tester inom aktiv säkerhet och anläggningen är unik i sitt slag.

Det handlar då inte bara om system som autobroms, styrningsfunktioner, kameror, radar och sensorer som kan se och känna av hinder och se till att bilen håller sig på körbanan, utan även om kommunikation. Asta Zero har nyligen skaffat ett eget 4G-nät vilket har gjort anläggningen intressantare för telekomindustrin. Minst ett telekombolag bedriver forskning här.

På de provkörningsbanor som ägs av en enskild fordonstillverkare släpps sällan någon annan in. Det speciella med Asta Zero är att i stort sett vem som helt kan boka in sig.

”Den omställning som är på väg inom transportsystemet påverkar hela samhället. Där kan vi vara samhällsnyttiga som en testbädd för både trafiksäkerhet och hållbarhet”, säger tekniske chefen Peter Janevik.

Personalen består av runt 35 personer, både administrativa tjänster och provningsingenjörer. Håkan Andersson är provningschef.

”Efterfrågan är som störst mellan april och oktober. En del ringer och bokar med väldigt kort varsel. Andra bokar ett halvår i förväg”, berättar han när han tar med oss på en rundtur.

Till den flerfiliga motorvägen får vi inte åka – där pågår hemliga tester. På anläggningen finns också en stor plan asfaltsyta på 80 000 kvadratmeter där det går att göra många olika slags provkörningar, även i höga hastigheter.

Runt området löper en cirka sex kilometer lång landsväg med krön, kurvor, diken och ställen med skymd sikt. Där finns även en rastplats med en provbana för cyklister.

Efter att ha passerat ett antal bommar kör man in i ”staden” som består av fyra kvarter med busshållplatser, övergångsställen, trottoarer, trafikljus med mera. Kulisserna har motiv som från en New Yorkstadsdel – skyltar med King’s Laundry, Gourmet Deli och Beauty Salon – och bryter skarpt av mot den omkringliggande naturen där Nolån flyter fram och granarna reser sig höga.

Initiativet till testanläggningen kom från svensk fordons- och leverantörsindustri för drygt tio år sedan, men allt blev fördröjt när bilkrisen slog till 2008–2009. Först för två år sedan invigdes Asta Zero.

Bakom ligger en investering på drygt en halv miljard kronor. Hälften kommer från EU, Västra Götalandsregionen, Borås stad samt ägarna SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Chalmers tekniska högskola. Resten är lånefinansierat.

Att det gick att få igenom så stora lån bygger på garantiåtaganden från industrin. Med avtal på mellan fem och tolv år har Volvo Cars, AB Volvo, Scania och Autoliv förbundit sig att utnyttja anläggningen till en totalsumma av 472 miljoner kronor.

”När vi hade de avtalen i hamn sa banken ja och dagen efter köpte vi 380 hektar mark”, säger Pether Wallin.

Staten stöttar anläggningen genom ett årligt bidrag via Vinnova på 18 miljoner kronor.

Givna intäkter är drygt 40 miljoner kronor per år, men ledningen kan inte slappna av. Kravet är lönsamhet och ständig utveckling.

I fjol knep Asta Zero ett större kontrakt med en tysk fordonstillverkare. Vilken är hemligt. Det handlar om att genomföra planering, analys, verifiering och provning. Dessutom har man en rad kunder från leverantörsindustrin och från akademins värld.

”Utvecklingen är grymt positiv”, säger Pether Wallin.

Prognosen för året har nyligen reviderats uppåt, från en planerad omsättning på 66 miljoner kronor till 70 miljoner kronor. I fjol landade intäkterna på 48 miljoner kronor med fyra miljoner kronor i vinst.

”Vi hoppas att vi snart kan vara självförsörjande på att klara nya investeringar. För att fortsätta vara långt framme i utvecklingen av framtidens trafiksäkerhet måste vi investera runt tio miljoner kronor per år.”