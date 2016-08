De testar självkörande bilar i hemlig stadsmiljö

Det handlar då inte bara om system som autobroms, styrningsfunktioner, kameror, radar och sensorer som kan se och känna av hinder och se till att bilen håller sig på körbanan, utan även om kommunikation. Asta Zero har nyligen skaffat ett eget 4G-nät vilket har gjort anläggningen intressantare för telekomindustrin. Minst ett telekombolag bedriver forskning här.

Asta Zero fokuserar på tester inom aktiv säkerhet och anläggningen är unik i sitt slag.

På de provkörningsbanor som ägs av en enskild fordonstillverkare släpps sällan någon annan in. Det speciella med Asta Zero är att i stort sett vem som helt kan boka in sig.

”Den omställning som är på väg inom transportsystemet påverkar hela samhället. Där kan vi vara samhällsnyttiga som en testbädd för både trafiksäkerhet och hållbarhet”, säger tekniske chefen Peter Janevik.

Personalen består av runt 35 personer, både administrativa tjänster och provningsingenjörer. Håkan Andersson är provningschef.