Vinstlyft för Fagerhult

Fagerhults aktie har gått starkt i år, hittills är den upp 54 procent.

Belysningskoncernens tillväxt har fram tills nu varit fortsatt stabil på koncernens huvudmarknader och ledningen bedömer att de flesta av dessa marknader kommer att fortsätta växa under resten av året.



Det framgår av delårsrapporten.



Fagerhults orderingång under det andra kvartalet uppgick till 1.208 miljoner kronor (1.091), vilket är en ökning med 10,7 procent. Exklusive förvärv och valutaeffekter ökade orderingången med 6,9 procent.



"Orderingången har överstigit 1 miljard kronor under de tre senaste kvartalen, och därmed ser prognosen för tolvmånadersperioden lovande ut, i synnerhet på de största marknaderna i Skandinavien och Storbritannien", skriver bolaget i rapporten.



I sina utsikter uppger Fagerhult vidare att bolaget avser fortsätta med betydande satsningar inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt ökad internationalisering. Ledningens uppskattning är att fortsatt ökning av koncernens marknadsandelar är möjlig.