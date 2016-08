”Vi måste visa att vi når målen”

Du har varit ungefär ett år på Sandvik. Är det lika kul att jobba här som på Atlas Copco och Wärtsilä? ”Det tycker jag absolut, och vi har fått gjort det vi skulle göra under det första året. Men det är först när vi ser effekterna i resultatet som man kan vara nöjd”, säger Björn Rosengren till Di i sin första stora intervju sedan han tillträdde.

Vad är det viktigaste du har fått gjort? ”Decentraliseringen av bolaget. Vi lägger ut ansvaret till våra operativa enheter. Sandvik är inte ett bolag utan från min vy 27 olika bolag. Alla 27 produktområden, som ligger under våra tre affärsområden, är egna bolag inom Sandvik.”

”Det är produktområdescheferna som är hjältarna inom Sandvik. Det är hur framgångsrika de är som avgör hur det går för Sandvik, inte vi på huvudkontoret. Produktområdescheferna ska se till att kostnadsstrukturen är i linje med intäkterna, att marginalen på produkterna är på rätt nivå och att man har rätt försäljnings- och administrationskostnader och på så sätt hela tiden leverera ett bättre resultat.”

Varför är du så övertygad om att decentralisering är rätt väg för Sandvik?

”Det är bättre att besluten tas ute i verksamheterna för det är ingen som kan produkterna bättre. Det är också ute i verksamheterna man först märker när efterfrågan förändras och därför kan man reagera snabbast, det gäller att ta beslut så nära kund som möjligt. Vi på huvudkontoret får följa upp och se att vi har rätt människor på plats.”

Di gör intervjun med Björn Rosengren i hjärtat av Sandviks gruvverksamhet, i finländska Tammerfors. Här producerar Sandviks nya affärsområde för gruv- och bergshantering, Mining & Rock Technology (SMRT), borrutrustning till gruv- och anläggningsindustrin. Nästan 1.000 anställda jobbar i Tammerfors där även en stor testgruva finns.

Björn Rosengren blev stor hjälte i Finland redan innan han tillträdde som vd för Sandvik förra året då han stoppade den dåvarande gruvchefen Scot Smiths beslut att lägga ned Sandviks produktion av underjordslastare i Åbo där bolaget har 500 anställda. Meningen var att verksamheten skulle ha flyttat till Kina och Nordamerika.

”Hade vi inte räddat Åbo hade det varit mycket svårare att göra den förändring av vår gruvverksamhet som vi har gjort det senaste året. I Åbo finns vårt kompetenscentrum för lastare och vi är bäst i världen på det. Det hade varit otroligt tråkigt om det kunnande som finns där hade flyttat till Kina och Amerika.”

Ni har som ambition att nå en rörelsemarginal på 15 procent 2018 men aktiemarknaden tror att ni bara når 14 procent. Är du besviken?

”Det är inte så konstigt om man tittar på historien. Vi har inte levererat det som vi har sagt att vi ska göra de senaste fem åren. Nu måste vi visa att vi når våra mål för 2018, då kan aktiemarknaden börja tro på oss. Det är viktigt att inte sätta upp för ambitiösa mål som man inte kan nå. Målet för 2018 är ingen stor del av vår potential, men i min värld är ett bolag med en rörelsemarginal över 15 procent ett kvalitetsbolag. Från det jag har sett av Sandvik kan vi bli ett bolag med 15 procents marginal och uppåt.”

Om Sandvik får hjälp av ett starkare efterfrågeläge har ni då potential att nå en rörelsemarginal på 20 procent på sikt?

”Nej, det kan man inte säga nu. Vår stålverksamhet (affärsområdet Sandvik Materials Technology, SMT, Di:s anm.) kommer aldrig att leverera 20 procent, levererar man 10 procent är det ett bra jobb. Sandvik Machining Solutions (SMS, Di:s anm.) är redan över 20 procent, där handlar det om att växa med bibehållen lönsamhet. Efter vi slog ihop anläggnings- och gruvsidan till SMRT ligger vi på en lönsamhetsnivå på 10 procent eftersom anläggssidan drar ned lönsamheten. Jag tycker att det är för lågt. Jag vet inte om affärsområdet är en 20 procentsverksamhet, men att man ska komma över 15 tycker jag, i alla fall på sikt.”

Atlas Copcos gruvdivision hade 7 procentenheters högre marginal än er förra året. Hur viktigt är det att er gruvaffär blir lika lönsam som Atlas?

”Det viktigaste för oss är att förbättra oss lite hela tiden oavsett vad konkurrenten gör. Sedan har vår gruvdivision inte samma verksamheter som Atlas gruvdivision eftersom vi säljer krossar och utrustning till kolgruvor som är mindre lönsamma affärer. Atlas har även jobbat mer med eftermarknadssidan och där måste vi förbättra oss. Men det finns ingen anledning till att våra affärer som kan jämföras äpple för äpple med Atlas inte tjänar lika mycket pengar. På borr- och lastardelen, där vi är världsledande, ska vi bli lika lönsamma som Atlas om vi inte redan är det.”

Det lyfts ofta fram att Sandvik måste växa sin eftermarknadsaffär på gruvsidan. Kan du definiera ert konkreta mål?

”Eftermarknaden kan egentligen bli hur stor som helst. Den står i dag för 70 procent av intäkterna inom gruvdelen för Sandvik men det finns mer potential att växa. Ju bättre vi kan arbeta mot kunderna och ju mer värde kunderna ser att vi ger dem desto mer köper de eftermarknadstjänster av oss, bra eftermarknadsservice är också den bästa vägen till att få sälja ny utrustning. Nu har vi identifierat upp alla utrustningar som finns i marknaden, vi vet hur mycket service varje rigg konsumerar och när man har den grundinformationen kan man fortsätta arbeta med det för att få mer service och mer reservdelar på varje rigg som finns där ute.”

När hamnade Sandvik på efterkälken mot Atlas inom gruvverksamheten?

”När jag började på Atlas 2002 körde Sandvik skiten ur oss. Det var först senare Atlas lyckades bryta sig in på olika områden. Jag vill inte gå in på detaljer men från min sida sett gjorde Sandvik ett antal strategiska missar under början av 2000-talet, innan dess var man extremt dominerande.”

Var i gruvcykeln befinner vi oss?

”Det är fortfarande ett extremt investeringsklimat. Investeringsviljan har inte gått upp bara för att metallpriserna gått upp litegrann. Gruvkonjunkturen är den sämsta på väldigt lång tid. Men trots det går det att tjäna pengar eftersom eftermarknaden är så stor. Det bästa med den här branschen är att den är stabil även i tuffa tider. På gruvsidan talar vi ändå om vinstmarginalnivåer på omkring 14 procent i en tid när gruvindustrin går på knäna. I hela gruvindustrin går utrustningen 24 timmar om dygnet och det kostar pengar när den står still, det innebär gruvbolagen är beredda att betala för kvalité, funktionalitet och att utrustningen aldrig står stilla eftersom det avgör framgången för gruvan. Det är också orsaken till att Atlas och Sandvik är så här lönsamma.”

Vad krävs för att investeringarna i ny utrustning ska komma i gång?

”Det går hand i hand med industrikonjunkturen generellt. När det behövs mer metaller, när det växer och byggs.”

Hur ser du på den globala konjunkturen?

”Vi tror att det ska bli några tuffa år framöver. Vad i världsekonomin är det som ska växa? Kina har haft sin stora tillväxtboom och går mer över till ett konsumtionssamhälle. I Indien händer det saker men landet blir inte samma draglok som Kina. I eftersvallet av låga olje- och gaspriser har den amerikanska industrin påverkats negativt. Europa är stabilt men plant.”

På kapitalmarknadsdagen i våras satte du upp nya finansiella mål med sikte på 2018. Vad är din vision för Sandvik efter det?

”Vi ska fortsätta gneta. Vår strategi är stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Alla de 27 produktområdena befinner sig på olika nivåer. De som inte tjänar bra ska fokusera på lönsamheten. De som tjänar bra med pengar ska fokusera på tillväxt.”

Din ordförande Johan Molin har köpt optioner med en lösenkurs på 110 kronor med förfall 2020 Nu står aktien i 95. Blir det en vinstaffär?

”Aktiekursen överlåter jag till analytikerna och till dem som är experter på det att bedöma. Mitt uppdrag från Johan och styrelsen är att se till att Sandvik blir ett bättre bolag. Gör vi det på ett bra sätt så folk känner att Sandvik blir mycket bättre så är det en bra aktie att äga.”

Johan Molin och du är goda vänner sedan Atlastiden. Hur är ett samarbete i Sandvik?

”Bra. Han har en klar vision för hur han ser Sandvik i framtiden som går i linje med min. Så han är alltid ett bra bollplank, vi träffas en timme var 14:e dag och pratar.”

