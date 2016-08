Martin Blomgren: De regisserar höstens rysare

Börsen hämtar sin styrka från två läger. Det ena är att halvårsrapporterna var okej, med viss dragning åt det positiva hållet, och det har stabiliserat vinstprognoserna för 2016 och 2017. Det andra är att långvarigt låga räntor och försiktiga centralbanker har blivit självskrivna efter brexit.

Med ultralåga räntor, stabila vinster och direktavkastningar långt över obligationsräntorna har investerarna börjat tänka i begrepp som Tina (there is no alternative) och Fomo (fear of missing out). Det talar för fortsatt kapitalinflöde på aktiemarknaden.

Men det blir ju sällan som man tänkt sig.

När börsen rasade i januari var räntorna också ultralåga och då syntes inte Tina till. Då var det inte rädsla för att missa uppgången utan rädsla för att missa utgången som präglade humöret.

Rädsla kommer att regera igen på börsen. Frågan är när, och vad som får det att hända.

Ingen vet svaret på frågan men när vi nu går in i september är det med en höst full av händelser som kan ruska om, eller ge understöd till börsen. På nästa uppslag går vi igenom höstens fem huvudrollsinnehavare.

1. CENTRALBANKIRERNA

Räntebeskeden duggar tätt i september. Riksbanken och ECB sätter ned foten nästa vecka, veckan därpå är det Bank of England och den 21 september står både Fed och den japanska centralbanken på agendan.

Det här kavalleriet har kommit ridande till aktie- och finansmarknadens undsättning vid varje tecken på bekymmer efter finanskrisen. Bilden av att centralbankerna alltid rycker ut för att rädda marknaden är dock inte ny. Förförra Fedchefen Alan Greenspan fick ge namn till begreppet Greenspan Put, innebärande att investerarna kalkylerade med att Fedchefen skulle tillföra likviditet till marknaden om det hettade till och att han därmed i praktiken hade ställt ut en säljoption som begränsade risken för aktiekursfall.

Då handlade det om att sänka räntan. I dag är det kortet spelat många gånger om och har kompletterats med stödköp av obligationer för att stimulera efterfrågan och få upp inflationen. På både aktie- och obligationsmarknaden har det uppmuntrat mer risktagande vid bakslag eftersom man vet att centralbankerna snart är där och spänner musklerna.

Med konstlat låga räntor, som har bidragit till högre aktievärderingar, är ett av de absolut största hoten mot börsen att förtroendet för centralbankernas åtgärder krymper. Att de äger en allt större del av den utestående obligationsstocken samt de låga räntornas förödande effekt på pensionskapitalets tillväxt är två varningsklockor att lyssna till.

Men motsatsen är paradoxalt nog också ett börshot, det vill säga att åtta års bensinhällande på en till synes död inflationsbrasa till slut flammar upp och resulterar i snabbt stigande långräntor.

För börsens del vore det bästa ett ljummet scenario i höst där stimulanserna håller uppe konsumtionen, bolagsvinsterna och kapitalinflödet till aktiemarknaden samtidigt som centralbankerna bedyrar att de kommer att gå varsamt fram även om makrostatistiken förbättras. Janet Yellen på Fed går först i normaliseringsledet med en höjning i december 2015 och sannolikheten för att minst en höjning kan bli av även i år ökade något efter hennes tal i fredags på centralbankskonferensen i Jackson Hole.

2. SVENSKA POLITIKER

Med en minoritetsregering som det senaste året har gjort makalösa lappkast förblir inrikespolitiken oförutsägbar. Nästa stora hållpunkt är höstbudgeten den 20 september och huggsexan om skatteintäkterna är i full gång.

Finansminister Magdalena Andersson vill visa att hon har stenkoll på statsfinanserna samtidigt som kommunerna skriker efter stöd, kostnaderna för nyanlända är höga, fler poliser och lärare utlovas och från vänsterflanken trycks det på för att begränsa ränteavdragen redan nästa år.

Det senare är inget man vinner val på och sannolikt inget som nämns i budgeten men skulle regeringen ge signaler om att de går åt det hållet kan det kyla av en het bostadsmarknad och därmed bostadsaktier som JM, Bonava och Besqab. Byggsektorn är å andra sidan också en potentiell budgetvinnare om trovärdiga satsningar på infrastruktur och bostäder presenteras, vilket talar för NCC, Peab och Skanska.

Den stora politikbomben i höst blir dock Välfärdsutredningen som Ilmar Reepalu är ansvarig för och som ska vara klar senast den 1 november. Syftet är att ta fram förslag om hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster bör regleras och skrivningen i direktivet att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått är sprängstoff. Skarpa förslag om begränsningar av vinstuttag kan påverka flera börsbolag negativt.

Skolkoncernen Academedia, som gick till börsen i juni, är den mest uppenbara liksom Engelska Skolan om den fullföljer planerna på att noteras i höst. Aktieägarna i vård- och omsorgsföretagen Humana, Attendo och Capio gör också bäst i att sitta ned när utredningen offentliggörs.

3. DONALD TRUMP

Ska amerikanerna göra som britterna och rösta emot etablissemanget och föra fram Donald Trump som president den 8 november? De vildaste förslagen han har kastat ur sig under valrörelsen blir säkert inte verklighet, men frostiga relationer med omvärlden, mer tullar och mindre frihandel samt den stora osäkerheten som följer med en lös kanon i Vita huset skulle få många att sky börsen den 9 november.

Exakt vad Donald Trump menar med slogans som Make America Great Again och America First är inte solklart men att han inte är intresserad av rollen som världspolis är tydligt. Kommentarer om ett minskat engagemang i omvärlden och allierade som måste ta större eget militärt ansvar kan leda till en dämpad försvarsbudget och påverka den inhemska försvarsindustrin negativt. Dels på grund av minskad efterfrågan från den amerikanska militären, dels från länder i Europa som köper vapen från den europeiska försvarsindustrin istället. Med Hillary Clinton blir det business-as-usual i utrikespolitiken och det är nog vad aktieägare i de stora försvarsbolagen Lockheed Martin och Northrop Grumman ska hoppas på.

Läkemedels- och bioteknikaktier kan å sin sida få en skjuts om Trump vinner istället för Clinton då hon har deklarerat krig mot höga medicinpriser. Storbolag som Pfizer respektive Gilead Sciences och Meda-köparen Mylan kan få medvind om Trump vinner.

Donald Trump kan också förväntas vara mer liberal när det gäller tillstånd för oljeutvinning vilket kan lyfta inhemskt orienterade prospekterings- och utvinningsbolag som Devon Energy och Pioneer Natural Resources. Han har även utlovat kraftiga skattesänkningar för företag, från 35 till 15 procent, som ett sätt att kickstarta ekonomin. Även om det är en åtgärd som skulle lyfta nettovinsterna i många bolag är det tveksamt om det skulle uppväga aktiemarknadens oro för att han samtidigt skjuter statsfinanserna i sank och försämrar utrikeshandeln med handelsovänliga förslag.

För världsekonomin som helhet skulle en Trump-seger kunna sänka BNP med 0,7-0,8 procentenheter, befarar exempelvis storbanken Citi.

Vem som vinner? Det kan börsen berätta redan en vecka i förväg. Under de valår där indexet S&P 500 har stigit från sista juli till sista oktober har det sittande partiet vunnit i 82 procent av fallen efter andra världskriget. En fallande börs under samma period har i 86 procent av fallen förebådat ett skifte, enligt S&P:s statistik.

4. STORBOLAGEN

Klädkedjan H&M, med sitt brutna räkenskapsår, tjuvstartar nästa rapportperiod redan den sista september men det är vecka 42 som det smäller på allvar. Det är då tonen sätts för årets sista rapportperiod med bolag som Handelsbanken, SEB, Atlas Copco, Assa Abloy, Volvo, Tele 2, Ericsson och Telia på agendan. Med en klarare bild över såväl verkstad som bank och telekom är större delen av Stockholmsbörsen täckt och då läggs grunden för vilken riktning slutet på börsåret ska ta.

Flera knäckfrågor i rapporterna kan redan nu slås fast.

Vad händer exempelvis på Ericsson i vakuumet efter Hans Vestbergs sorti och i väntan på en ny vd? Tappar bolaget fart när ingenjörerna och säljstyrkorna funderar mer på sin egen än på Ericssons framtid? Ökar styrelsen besparingsambitioner ytterligare med tillväxtorienterade Hans Vestberg ute ur bilden?

I bankerna blev halvårsrapporterna en positiv överraskning med begränsade kreditförluster, bra hantering av minusräntan och försiktig optimism inför hösten. Kan storbankerna som är relativt lågt värderade och inte har hängt med i börsåterhämtningen komma in i värmen igen så ger de, med sin stora indexvikt, en knuff uppåt för hela börsen. Och vice versa förstås om bankoron i Europa skulle dyka upp igen eller om det skulle sås nytt tvivel kring utdelningskapaciteten.

Verkstadsbolagen har till skillnad mot bankerna haft ett riktigt bra börsår med några undantag. Inte för att efterfrågan har lyft nämnvärt utan för att den i vissa segment bottnat, för att Europa hållit ångan uppe, för att Kina stabiliserats och för att flera strukturomvandlingar börjar bita. Den negativa överraskningen i andra kvartalet stod USA för och en fortsatt nedgång där är ett hot mot verkstadsaktierna.

Ett annat hot är om ljuspunkterna från Kina under våren har slocknat och bara visade sig vara en tillfällig stimulansdriven förbättring.

Vänder vi på det och letar potential så skulle signaler om att industribolagens kunder efter en lång period med försiktighet vågar dra igång större investeringar vara rena sockerchocken för sektorn.

5. PRESIDENT ERDOGAN

En misslyckad statskupp, utrensningar av Gülan-rörelsen, flera terrordåd och en upptrappad insats inne i Syrien riktad mot IS, men även med udden mot kurderna. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har minst sagt många bollar att hålla i luften och när detta Natoland närmar sig Ryssland samtidigt som relationen med USA blivit mer ansträngd, då har omvärlden skäl att vara uppmärksam.

Inte minst eftersom landet har en nyckelroll i flyktingkrisen efter uppgörelsen tidigare i år med EU.

Ett avtal som ger Erdogan ett trumfkort i förhandlingar med EU. Skulle uppgörelsen falla kommer de stora skillnaderna i synen på flyktingmottagandet inom unionen att flyta upp till ytan igen och då i ett läge där stora mottagarländer som Sverige och Tyskland inte står med öppna famnen längre.

De politiska riskerna i EU har hamnat lite i skugga efter överraskande små brexit-effekter men en ny fullskalig flyktingkris skulle sätta samarbetet på hårda prov och bana vägen för populistpartier i många länder.

Flera svenska börsbolag har verksamhet i Turkiet och påverkas, men inga i den skalan att de står och faller med händelseutvecklingen där. Securitas har omkring 10.000 anställda i landet men det kan ställas mot hela koncernens 330.000. Loomis, Ericsson, Sandvik och Telia – via Turkcell – är andra exempel som har närvaro men med begränsad total exponering.

Raset för den turkiska liran kommer att kännas för alla bolag som exporterar dit, även om valutan hämtade sig relativt snabbt efter statskuppen.

Spelbolaget Betsson är ett specialfall då det inte har egen turkisk verksamhet längre men ändå hämtar stora licensintäkter därifrån via Realm Entertainment. Intäkterna från Realm, som inte uteslutande kommer från Turkiet, stod i fjol för 22 procent men andelen hade under både första och andra kvartalet i år gått ned till 14 procent.