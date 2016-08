Skattesmäll för Apple

Irland har en bolagsskatt på låga 12,5 procent. Men Apple har bara behövt betala en skatt på 2 procent.



Bötesbeloppets exakta siffra är inte känd, men enligt källor till Financial Times uppskattas boten landa på flera miljarder euro. Den amerikanska storbanken JP Morgan bedömer att bötesbeloppet kan landa på hela 19 miljarder euro, motsvarande 180 miljarder kronor.



Per Lindberg, analytiker på ABG Sundal Collier, anser att det är svårt att sia om vad en fällande dom får för långsiktiga konsekvenser för bolaget.



”Frågan är vad Apples effektiva skatt blir om man inte kan utnyttja sådana här arrangemang i framtiden. Då faller vinsten per aktie, vilket särskilt amerikanska analytiker tittar på”, säger han.



Både Irland och Apple nekar till anklagelserna och har lovat att överklaga kommissionens beslut direkt.



”Det är viktigt för alla att förstå att EU:s anklagelser går ut på att Irland gav oss ett specialavtal. Irland förnekar detta. Upplägget vi hade var tillgängligt för alla – det var inte något som utformades enbart för Apple”, sa it-jättens vd Tim Cook nyligen i en intervju med Washington Post.



Tim Cook anser också att bolaget inte fått någon möjlighet att försvara sig i en rättvis utfrågning.



Obama-administrationen följer utvecklingen i fallet noga och har öppet tagit Apples parti. I onsdags kom ett skriftligt uttalande från det amerikanska finansdepartementet där kommissionens utredning beskrivs som ett hot mot internationella skatteuppgörelser.



I uttalandet anklagar finansdepartementet också kommissionen för att särskilt angripa amerikanska företag. Och en fällande dom kan få konsekvenser, varnar man:



”USA:s finansdepartement fortsätter att överväga möjliga motåtgärder om kommissionen fortsätter på sin nuvarande linje”, heter det i uttalandet.



Per Lindberg tycker att de amerikanska påtryckningarna är anmärkningsvärda.



”Det är märkligt att USA:s regering blandar sig i det här. EU försöker inte att påverka om europeiska företag får högre skatt i USA. Man kan fråga sig vad syftet är med att utöva påtryckningar för att Apple ska få fortsätta betala låg skatt i Europa”, säger han.



Sedan tidigare har EU-kommissionen krävt att kafékedjan Starbucks och biltillverkaren Fiat betalar in skatt till Nederländerna respektive Luxemburg. Båda besluten har överklagats.



Granskningen av Apple är EU-kommissionens mest omfattande utredning av skatteflykt hos multinationella företag hittills.