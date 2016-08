Carlyle överväger att sluta med hedgefonder

Carlyles hedgefondaktiviteter har inte varit någon framgångssaga de senaste åren. Tidigare i månaden meddelade hedgefonden Emerging Sovereign Group, där Carlyle är majoritetsägare, att Carlyle kommer sälja sina aktier till fondens partners, skriver FT.

En annan av Carlyles hedfonder, Claren Road, har fått se sitt förvaltade kapital krympa från 72 miljarder kronor till mindre än 8,5 miljarder kronor under de senaste två åren. Hedgefonden Vermillion har i sin tur omstrukturerats och bakats in i Carlyles övriga råvaruaktiviteter medan man lagt ner all fond-i-fond verksamhet.