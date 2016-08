Affärsfamiljen Gupta ska sälja allt

Både familjen och presidenten har upprepade gånger förnekat alla oegentligheter. Detta till trots kunde den sydafrikanska myndigheten för antikorruption förra månaden informera om att det skulle erhålla nya medel för att utreda anklagelserna.

Samtidigt som Gupta-familjen väljer att göra sig av med allt sitt ägande kom det in färska nyheter under helgen från den oberoende tidningen City Press om att finansminister Pravin Gordhan kallats in till förhör och att han riskerar att åtalas för korruption under sin tid inom skattemyndigheten i landet.