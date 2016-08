Stämpelskatt guld för staten

För staten innebär det miljardintäkter. Sedan 2012 har intäkterna från både lagfartsavgifter och inteckningar, det senare även kallat pantbrevsskatt, ökat med 40 procent från 7,7 till 10,8 miljarder kronor.

Ökningen i intäkterna på senare år förklaras till största del av bostadsprisökningen, enligt Dennis Lindén, planeringschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

”Det är både en volym- och priseffekt, men prisökningen är den främsta orsaken.”

Intäkterna från stämpelskatterna, som utgör drygt 1 procent av statsbudgeten, går via Lantmäteriet direkt in i statskassan, och är inte öronmärkta. Privatpersoner står för omkring 70 procent av det staten drar in på stämpelskatter.

I år ligger prognosen på 11,2 miljarder kronor. Det kommande amorteringskravet fick fart på bostadsköparna i våras och gjorde att många passade på att göra bostadsaffärer. Det märktes tydligt hos Lantmäteriet, som under enskilda veckor såg antalet ärenden per dag öka från 2.500 till 4.000.

”Vi har aldrig sett en sådan ökning av antalet ansökningar tidigare. Under maj månad ökade ärendetillströmningen till oss med 60 procent”, säger Dennis Lindén.

Inför amorteringskravet valde många att utöka sina bostadslån, vilket främst ökade stämpelskatten från inteckningarna.

Även fjolåret gav höga intäkter från stämpelskatterna med en ökning på 20 procent mot 2014. Också då påverkade amorteringskravet, som många bostadsköpare trodde var på gång redan förra våren, enligt Dennis Lindén.

Men det var även en aviserad förändring av rotavdraget som fick många fastighetsägare att utöka sina lån.

”Då hade vi också stor efterfrågan på våra tjänster och längre handläggningstider. I år har vi varit mer förberedda”, säger Dennis Lindén.

Villaägarna, som är starkt kritiska till stämpelskatterna, har pekat på att de är en orsak till den låga rörligheten på bostadsmarknaden.

Huruvida det planeras några förändringar i stämpelskatterna vill man i dagsläget inte kommentera från regeringens sida.

”Budgetarbetet för 2017 pågår för närvarande”, svarar finansminister Magdalena Anderssons pressekreterare Fredrik Kornebäck.

Även intäkterna från expeditionsavgifterna har ökat till följd av det ökade antalet ärenden och uppgick i fjol till 300 Mkr. En del av expeditionsavgifterna går tillbaka till Lantmäteriet i form av anslag.