Råvaror: Oförändrat antal aktiva oljeriggar i USA

Veckans oförändrade siffra följer på en åtta veckor lång ökning av antalet aktiva oljeriggar. Under veckan minskade oljepriset med två procent efter att den saudiske energiministern Kahlid Al-Falih utraderat förväntningarna om att Saudiarabien, världens största oljeproducent, kommer gå med på att trappa ner sin produktion vid ett oljetoppmöte i Algeriet i slutet på september. Amerikanska WTI-oljan avslutade handelsveckan på 47,64 dollar per fat samtidigt som Brent slutade på 49,92 dollar per fat.