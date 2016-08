Fyndläge på höstresor

Enligt Ticket har vissa flygbolag just nu upp till 30 procent lägre priser på resor med avresa fram till och med sista maj 2017. Det går bland annat att åka till New York och Dubai från cirka 3000 kronor medan en resa till Berlin går loss på drygt tusen kronor. Även Phuket i Thailand, Miami i USA och Kapstaden i Sydafrika hör till resmål som just nu kan fyndas. För den som vill passa på att unna sig en lyxigare resa till ett bra pris är det just nu fyndpriser på resor till paradisöarna Zanzibar och Maldiverna.